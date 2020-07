F1 – Norris et Mclaren P4 et dans le match face à Red Bull

A l’issue d’une séance de qualifications sans grand suspense, concernant la lutte pour la pole position, Mclaren a su tirer son épingle du jeu. Comme une confirmation des progrès aperçus l’an passé, l’écurie de Woking a confirmé ses belles promesses des essais hivernaux. Grâce à Lando Norris en particulier.

Mclaren : l’heure de redevenir un top team ?

Quatrième sur la grille de départ, à la régulière, Lando Norris peut être satisfait de sa prestation, aujourd’hui en Autriche. Pourtant, c’est plutôt Racing Point qui était attendue à cette place, derrière Red Bull Racing. Mais en pratique, la monoplace anglaise s’est révélée au même niveau -ou presque- que les RB16 et surtout, plus véloce que la Mercedes de 2019. Et avec la 8ème place décrochée par Carlos Sainz, la formation de Woking a peut-être confirmé, cet après-midi, qu’elle était prête à réintégrer le giron des écuries de pointe.

Aux dépends de Ferrari ? Peut-être…Toujours est-il que derrière les Mercedes, entre Red Bull, Racing Point, Mclaren, Ferrari voire, Renault, une belle bataille semble se dessiner. Quoiqu’il en soit, avec sa performance du jour, Lando Norris vient aussi de réussir sa meilleure séance de qualification. Il s’élancera donc, demain, pour la première fois depuis la deuxième ligne d’un Grand-Prix de Formule 1. Chapeau…

Un mot aussi sur Renault, qui propulse toujours les Mclaren, pour la dernière fois cette année. La preuve que le bloc tricolore a bien progressé. Reste à définir si l’intégration du Mercedes, en 2021, ne créera par un déséquilibre dans la marche en avant amorcée par la formation britannique…

Image : @mclaren