OFFICIEL : Carlos Sainz signe chez Ferrari pour deux ans

La nouvelle était attendue et, depuis quelques heures, le suspense n’était plus réellement au rendez-vous…Mais la Scuderia Ferrari vient de mettre fin aux spéculations en annonçant le recrutement de Carlos Sainz dans son équipe, aux côtés de Charles Leclerc. Inutile de préciser qu’avec ce choix, Mattia Binotto cherche avant-tout à mettre en place une relation apaisée entre ses pilotes. Avec un Carlos Sainz, en théorie, moins véloce donc peu gênant pour le Monégasque…

C’est donc un contrat de deux ans que vient de signer l’Espagnol, fils du champion du monde de Rallye. Une sacrée promotion pour l’actuel pilote Mclaren qui disposera d’une monoplace capable de lui permettre de batailler pour le podium, régulièrement. Quant aux victoires, cela dépendra sans doute du bon vouloir de ses patrons.

« Je suis très heureux de piloter pour la Scuderia Ferrari en 2021 et je suis enthousiasmé par mon avenir avec l’équipe « , a déclaré Sainz, après avoir signé un contrat de deux ans avec Ferrari. » J’ai encore une année importante à venir avec McLaren Je suis vraiment impatient de courir à nouveau avec eux cette saison ».

Après cette annonce, sont attendues d’autres décisions en cascade et en particulier, la l’officialisation du nom du remplaçant de Daniel Ricciardo chez Renault F1. En effet, Mclaren a annoncé en fin de matinée que Daniel Ricciardo remplacerait Carlos Sainz à partir de la saison prochaine. Un contrat portant sur deux saisons également, à priori.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020