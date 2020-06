F1 : Pierre Gasly en action à Imola, dans Acque Minerali (vidéo)

Comme nous vous l’annoncions en amont des essais organisés mercredi 25 juin 2020, Pierre Gasly et Daniil Kvyat étaient conviés sur le circuit d’Imola par l’écurie Alpha Tauri. Avec pour objectif, un Shakedown. Car contrairement à d’autres équipes, la formation de Faenza avait opté pour une journée promotionnelle.

Avec ce principe de journées de tournage, les écuries de Formule 1 peuvent se permettre, depuis quelques années, de tourner sur le circuit de leur choix, avec une monoplace de dernière génération. Néanmoins, ce principe impose quelques restrictions, en particulier au niveau du kilométrage. Mais cela n’a pas empêché Daniil Kvyat et Pierre Gasly de prendre les commandes de leur monoplace.

Aussi, l’écurie italienne a publié plusieurs courtes vidéos, sur les réseaux sociaux. L’une d’entre-elles montre Pierre Gasly en pleine action dans la mythique courbe d’ Acque Minerali. Tandis que la seconde offre un joli spectacle, avec des donuts réalisés par le pilote Russe. Voici d’ailleurs le tweet relayant ce dernier média, ci-dessous.

🎥 We are back on track @autodromoimola 🇮🇹😉@kvyatofficial 🔛 🍩 pic.twitter.com/UOn4zzifZa

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 24, 2020