F1 – Pierre Gasly P7, l’autre Français qui réussit, en Styrie !

Décidément, la pluie sourit à nos Français. Du moins, à l’exception de Romain Grosjean, contraint de rester aux stands pendant ces qualifications du GP F1 de Styrie. Ainsi, après la 5ème place d’Esteban Ocon (Renault), c’est Pierre Gasly (Alpha Tauri) qui a joué les premiers rôles samedi dernier, sur le circuit du Red Bull Ring. De quoi lui donner quelques espoirs, pour la course.

Probablement que si l’on avait proposé à Pierre Gasly de signer pour un tel résultat en Styrie, ce week-end, le tricolore aurait accepté sans broncher. car avec la monoplace dont il dispose, se qualifier dixième relève déjà -presque- de l’exploit. Alors, le voir décrocher une septième place sur la grille de départ dépasse largement les attentes. D’autant que l’intéressé s’est battu durant toute la séance avec les cadors de la discipline.

Néanmoins, en perfectionniste qu’il est, Pierre a fustigé les drapeaux jaunes en fin de séance. Effectivement, selon lui, sans cette action des commissaires, il pouvait viser la troisième ligne et même, déloger Esteban Ocon de la cinquième place : « Je suis super content d’aujourd’hui, c’est le premier Q3 de l’année et ce n’est que la deuxième course de la saison! J’ai eu beaucoup de plaisir à conduire dans ces conditions. C’était difficile mais aussi très agréable et je pense que nous avons vraiment maximisé nos chances. C’est juste une honte pour le drapeau jaune dans le dernier tour, car je pense que j’allais deux ou trois dixièmes plus vite, donc il aurait probablement pu y avoir une P5 sur la table. Cependant, nous pouvons être très satisfaits de notre résultat d’aujourd’hui. Nous nous élancerons une place plus haut sur la grille, en position 7, à cause de la pénalité de Norris. Nous aurons des conditions complètement différentes demain, mais nous serons prêts à nous battre et à gagner encore plus de points« .

Là encore, les espoirs sont permis en course, pour le pilote Alpha Tauri. Et même s’il ne devrait pas pouvoir batailler dans le top 8 à la régulière, un ou deux points sont largement envisageables.

« I’m super happy, it’s the first Q3 of the year and it’s only the second race of the season! It’s just a shame for the yellow flag in the last lap, as I think I was going two or three tenths faster… »

