F1 : Remplacement de Perez, Kobayashi et Rossi se signalent

Logiquement, quand un excellent baquet se libère, en Formule 1, les candidats sont généralement nombreux. Aussi, après l’annonce du forfait de Sergio Perez -pour cause de COVID-19- plusieurs pilotes se signalent. Même s’il est toujours difficile de savoir à quel point ces candidats sont sérieux dans leur démarche. Toujours est-il que, malgré les rumeurs envoyant Nico Hülkenberg dans la Racing Point laissée vacante, quelques ex de la Formule 1 se sont manifestés.

En effet, par le biais de Twitter, Kamui Kobayashi (un espoir de talent dont la carrière s’est arrêtée, faute de sponsors) mais aussi, Giedo van der Garde ont postulé auprès de Racing Point. Par ailleurs, Alexander Rossi, actuellement engagé -avec réussite- en Indycar fait partie des pilotes à avoir signalé leur présence à Racing Point. Néanmoins, peu de chances que ces candidats ne soient pris au sérieux. Car plusieurs pilotes, en activité il y a peu de temps (et donc, familiers des monoplaces actuelles), sont disponibles.

Voici un condensé des tweets observés ces dernières heures.

Having said that, @RacingPointF1, I can take the first plane to London. https://t.co/N8U3B467AX

— Giedo van der Garde (@GvanderGarde) July 30, 2020