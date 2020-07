F1 – Renault : déjà en confiance, Ocon signe un petit exploit en Styrie

Alors qu’il n’effectue que son deuxième week-end de course en Formule 1, avec Renault et depuis son retour dans la catégorie reine, Esteban Ocon s’illustre déjà. En effet, dans des conditions pluvieuses en qualifications, le tricolore a réalisé l’un des exploits du Grand-Prix de Styrie. Une très belle 5ème place sur la grille qui doit conforter le losange dans son choix de lui faire confiance…

Renault F1 : Ricciardo parachève le tableau

Pour Renault F1, qui a ouvert son compteur de points en Autriche le week-end dernier -là encore grâce à Esteban- le G.P de Styrie commence très bien. Du moins, il s’améliore, après la violente sortie de piste de Daniel Ricciardo la veille. Ce dernier, moins en confiance qu’à l’accoutumé, à d’ailleurs laissé filer quelques dixièmes en qualifications. Néanmoins, en prenant la 8ème place sur la grille de départ, il contribue au beau résultat d’ensemble du constructeur tricolore.

« Je suis ravi que nous ayons pu finalement disputer les qualifications et nous prenons volontiers ce résultat en Q3 après la journée d’hier. J’étais un peu sur la défensive dans la dernière séance et cela nous a probablement maintenus éloignés. C’est toutefois génial pour l’équipe d’avoir les deux monoplaces dans le top dix. Il semble que je vais gagner une position avec la pénalité de Lando, donc ce n’est pas trop mal. Encore une fois, je voudrais remercier mes mécaniciens d’avoir réparé la voiture pendant la nuit et de l’avoir préparée pour les qualifications. Demain s’annonce amusant avec un temps radicalement différent de celui d’aujourd’hui. Nous verrons donc ce qu’il se passera« .

Esteban Ocon aime la pluie…et ça se sent !

Pour sa part, Esteban Ocon a démontré être déjà en confiance dans sa monoplace. Car pour aller vite sur une piste humide, il faut se sentir bien dans sa F1. Et puis le Français a toujours adoré la pluie. Par ailleurs, bien que la météo soit annoncée comme plus clémente ce dimanche 12 juillet 2020, l’intéressé pense pouvoir confirmer sur le sec. En effet, en rythme de course, Renault avait déjà prouvé, la semaine dernière, être dans le coup.

« Cela fait vraiment du bien d’être en Q3 et encore mieux d’être dans le top cinq ! La voiture était très performante et je me suis tout de suite senti en confiance dans des conditions très difficiles. Je suis plutôt à l’aise quand il pleut, donc je suis très heureux d’avoir placé la voiture à cette position. Tout s’est bien passé, mais nous pouvons toujours améliorer des petits détails. Nous avons une bonne voiture sur le sec pour la course, donc je me sens bien et j’espère que nous pourrons reproduire cela demain« .

De quoi rêver de podium ? Et pourquoi pas, avec des Ferrari loin du compte et si Mercedes et Red Bull se loupaient à moitié. Quoiqu’il en soit, le Directeur sportif s’attend à un bon résultat, en course : « C’était un exercice piégeux pour tous sur le mouillé. La pluie est tombée tout au long des trois séances et elle s’est intensifiée en Q3. Nos deux pilotes ont fait de l’excellent travail en évitant les ennuis dans ces conditions et en atteignant confortablement la Q3. Esteban n’a pas eu de chance d’être devancé sur la fin et de se classer cinquième alors qu’il avait longtemps été dans les trois premiers. Nous savons que le travail n’est pas encore terminé et qu’il reste beaucoup à faire. Nous pouvons avoir confiance en la voiture demain car nous avons affiché un bon rythme sur le sec. La semaine dernière, nous étions surtout coincés dans le trafic. Nos deux pilotes devront donc prendre de bons départs et nous pourrons ensuite être confiants pour obtenir un bon résultat« .