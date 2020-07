F1 : Robert Kubica dans le baquet de Raikkonen en EL1, à Budapest

Si cela fait certainement partie du deal signé entre Robert Kubica et Alfa Roméo Racing, le Polonais semble donner satisfaction à son équipe. En effet, en sa qualité de pilote d’essais et compte-tenu de son expérience de la Formule 1, l’intéressé apporte sa pierre à l’édifice dans l’optique de faire progresser la formation de Hinwil. Ainsi, il prendra place dans le baquet de Kimi Raikkonen ce vendredi 17 juillet 2020, pendant les EL1 du Grand-Prix de Hongrie 2020. Une mauvaise pioche pour le Finlandais qui pourrait louper une grosse partie du roulage prévu sur le sec, compte-tenu de la météo capricieuse annoncée.

« Développer la C39 rapidement et efficacement sera l’un des aspects déterminants de la bagarre en milieu de peloton. Et Robert est l’un des grands atouts de l’équipe sur ce plan. Il a fait un excellent travail en Autriche la semaine dernière, et je suis heureux de le revoir une fois de plus dans la voiture. Les données qu’il a fourni à nos ingénieurs se sont déjà montrées précieuses, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, et avoir trois excellents pilotes pour avoir des informations est un avantage certain. » Frédéric Vasseur