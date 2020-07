F1 : Romain Grosjean critiqué ouvertement par Steiner (Haas)

Ce n’était peut-être pas le moment de se mettre à dos son patron, en Formule 1…Car avec l’entrée sur le marché de Sebastian Vettel et son possible passage chez Aston Martin, les équipes de fond de grille pourraient être impactées. Haas en fait partie et un Sergio Perez serait intéressant, à tous les égards, pour l’équipe américaine. Et avec les récents propos de Romain Grosjean, aussitôt repris par le Team Principal de Haas, une brèche pour un autre pilote s’est peut-être créée…

Romain Grosjean : l’éléphant dans un magasin de porcelaine ?

Il y a quelques jours, Romain Grosjean évoquait l’avenir incertain de son écurie, Haas, en Formule 1. Et lors de cette déclaration, le tricolore a visiblement prononcé des mots qui n’ont pas plu à son patron, Günther Steiner. Si bien que l’Italien y a réagi récemment, histoire de le recadrer publiquement : « Je pense que sa réponse était la mauvaise réponse. Parce qu’il lui a été demandé ce qu’il faisait, et il a parlé pour l’écurie. » a-t-il commenté sur Sky Sports.

Avant de poursuivre en utilisant une expression bien anglaise, signifiant que le pilote en question avait commis une petite boulette, en commentant la situation de la sorte : « Je pense que l’éléphant est dans sa pièce [que nous pourrions traduire par « un éléphant dans un magasin de porcelaine »], pas dans notre pièce. Nous savons ce que nous voulons faire, et le fait de savoir si nous serons là ou non sera décidé une fois que nous signerons les nouveaux Accords Concorde. Tout est en voie pour que cela se produise. Je suis encore confiant quant au fait que nous serons là. Je pense que l’éléphant doit partir de notre pièce et aller dans celle de Romain ».

Autant dire que, si Steiner avait à choisir entre Grosjean et Magnussen dans les jours à venir, Romain ne serait peut-être pas le mieux placé. Reste la piste, pour tenter de répondre et séduire à nouveau le Team Principal de Haas. D’autant que le grand patron, Gene Haas, sera là ce week-end, en Hongrie.