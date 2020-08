F1 – Romain Grosjean désabusé après sa dégringolade au classement

Certains évoqueront le facteur malchance. D’autres, fatalité, ou l’absence de réussite. Alors que Romain Grosjean semblait parti pour réussir un grand week-end à Barcelone, le tricolore est retombé sur terre de manière brutale. Ce à l’occasion des qualifications du Grand-Prix d’Espagne de Formule 1 édition 2020.

Romain Grosjean : un chat noir décidément insistant

Alors que la première journée avait été compétitive pour le pilote Haas, Romain a finalement perdu toute chance d’accéder à la Q2 après que sa monoplace ait été entièrement démontée. En effet, un problème moteur a contraint ses mécanos a intervenir sur la F1 du Français, puis à changer certaines pièces. Suffisant pour rompre l’équilibre obtenu la veille. Et compte-tenu que personne ne savait pourquoi sa monoplace avait été si rapide, impossible de la remettre dans les mêmes conditions pour les qualifications…

« Malheureusement on a dû changer pas mal de choses sur la voiture hier (vendredi). On a eu un problème moteur. Les mécanos ont fini à 4 heures du matin, les pauvres. Je suis remonté dans la voiture ce matin (samedi) et ce n’était pas pareil. Quand vous partez 17e à Barcelone…C’est un circuit où il est très difficile de dépasser donc je pense que ce sera compliqué », a-t-il déclaré » sur Canal+. Il s’élancera 17ème sur la grille, tout à l’heure.