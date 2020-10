F1 : Russell et Latifi confirmés, l’étau se resserre pour Perez et Hulk

Nous pouvons désormais affirmer qu’il ne reste plus qu’un seul baquet à attribuer, en Formule 1. Car Williams vient finalement de conforter George Russell et Nicholas Latifi dans leurs fonctions, après que la menace Sergio Perez ait semé le doute. Aussi, pour le Mexicain comme Nico Hülkenberg, l’option Red Bull Racing parait désormais la plus crédible.

Williams complète et Haas probablement aussi (le duo Mazepin-Schumacher paraît acquis) tout comme Alpha Tauri (avec Tsunoda aux côtés de Gasly, sauf surprise) et Alfa Roméo (qui conservera son binôme actuel, c’est officiel), la seule place encore disponible en Formule 1 est désormais celle de Red Bull Racing. Ce qui signifie que nous aurons plusieurs pilotes sur la touche d’ici la fin de la saison. Entre Albon, Hülkenberg et Perez. Liste à laquelle nous pouvons aussi ajouter Magnussen, Grosjean et Kvyat.

Autant dire que les rôles de réservistes devraient être chers (en particulier du fait de la situation liée au COVID-19, avec d’hypothétiques futurs remplacement de titulaires à prévoir), eux aussi, avec ces pilotes expérimentés et souvent véloces sur le marché. Sachant que Sergio Perez a déjà annoncé qu’il n’attendrait pas indéfiniment la décision de l’équipe autrichienne. Mais à priori, la décision concernant Albon devrait se faire après le Grand-Prix d’Emilie Romagne, à suivre ce week-end.

« Setting the car up to meet the demands of such an epic circuit will be difficult in just 90 minutes, but it’s a challenge that we are looking forward to. »

