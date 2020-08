F1 – Sainz remonté contre Romain Grosjean après l’Angleterre

Lors du Grand-Prix de Grande Bretagne 2020 de Formule 1, Romain Grosjean a défendu sa position de manière un peu trop « brutale », pour les commissaires. Ainsi, par deux fois, le tricolore a fermé la porte tardivement à la Mclaren Renault de Carlos Sainz. Avant d’en faire de même avec la Renault de Daniel Ricciardo. Chose qui a suscité une réaction de l’Espagnol.

Formule 1 : décisions inconstantes des commissaires, face à Grosjean ?

Après la course de Silverstone, Dimanche dernier, Carlos Sainz était passablement énervé. La cause : Romain Grosjean. Car si la Mclaren finissait par passer après deux manoeuvres jugées dangereuses de la Haas, l’ibérique s’est fait peur…La Direction de course avait d’ailleurs brandi le drapeau noir et blanc au Français, en guise d’avertissement. Chose qui n’a pas eu grand effet, l’intéressé ayant réitéré juste après, face à Daniel Ricciardo.

« C’est inacceptable. On avait l’impression qu’il attendait que je me rapproche de lui pour me donner un coup. On roule à 300km/h. Il faut qu’on se respecte les uns les autres à cette vitesse, ça aurait pu avoir de graves conséquences. C’est très dangereux et inacceptable« , a déclaré Sainz lors des interviews d’après-course. Et Grosjean ? A priori, il ne regrette pas sa défense, qui n’a d’ailleurs pas été punie une seconde fois, après son mouvement devant la Renault de Ricciardo. Chose qui semble lui donner raison, finalement…

