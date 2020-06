F1 : Valtteri Bottas devient ambassadeur de Polar

En cette période de pause prolongée pour la Formule 1, de nouveaux partenariats se négocient, en coulisses. Et Valtteri Bottas fait partie des pilotes concernés puisque le Finlandais, pilote officiel Mercedes, vient d’être annoncé en tant qu’ambassadeur de la marque Polar. Cette dernière est spécialisée dans le domaine des technologies portables pour le sport et le fitness.

Communiqué

« Mon expérience avec Polar a en fait commencé avec mes parents« , explique Valtteri Bottas. « Il y a des années, ils m’ont donné ma première montre Polar en cadeau pour m’aider à améliorer mon entraînement et mes performances, et je n’ai plus jamais quitté la marque« , ajoute Bottas. « En réalité, Polar offre le meilleur de la technologie et de la précision de la fréquence cardiaque, sans parler des incroyables fonctions d’entraînement et de récupération qui apportent tellement d’informations sur tous les aspects de mes entraînements. Je suis vraiment ravi de pouvoir enfin officialiser cette relation. »

« Valtteri est un athlète incroyable et un exemple évident de ce pourquoi nous travaillons chez Polar », explique TomiSaario, PDG de Polar Electro. « En tant qu’entreprise qui a lancé toute l’industrie des technologies portables pour le sport, nos années d’engagement sur la précision, la technologie scientifique et à la facilité d’utilisation, sont destinées à aider les gens de tous types-des professionnels aux sportifs occasionnels–à progresser. Grâce à cet objectif et cette motivation, Polar continue d’être une force sur le marché, et nous sommes ravis d’accueillir dans l’équipe un partenaire à la vision similaire comme Valtteri« .