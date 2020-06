F1 : Vettel et Hamilton ensemble, « migraine » pour Mercedes…et Red Bull ?

C’est Christian Horner qui le pense et qui le dit…et il a sans doute raison ! Néanmoins, une telle paire de pilotes au sein de l’actuelle meilleure équipe en Formule 1 donnerait aussi des maux de têtes aux autres patrons d’écuries. Red Bull Racing comprise, bien entendu…Toujours est-il que le Team Principal donne son avis sur cette association hypothétique.

Horner pense que Vettel a réfléchi longuement…

« Sebastian est un penseur très profond« , a déclaré Horner. « Il y aura beaucoup réfléchi, je n’ai aucun doute là-dessus. Ce qu’il a accompli dans sa carrière est phénoménal, donc s’il décidait qu’il n’y a pas de dynamique compétitive à sa disposition à la fin de cette année il pourrait même prendre un an [sabbatique] s’il le voulait. Il a une jeune famille, [et] il est l’un des pilotes les plus titrés de l’histoire du sport. En disant cela, il est encore assez jeune. Il est dans la trentaine, il est toujours incroyablement rapide. Peut-être que Mercedes aura envie du mal de tête occasionné par lui et Lewis, ensemble. Ce sera formidable pour nous tous de voir et de témoigner« .

« Du point de vue de l’équipe, ce serait beaucoup de choses à assumer. Mais c’est un grand pilote et comme je l’ai dit, je suis sûr qu’il y a beaucoup réfléchi, et tout ce que nous pouvons faire, c’est lui souhaiter le meilleur. Je pense que la Formule 1 sera pire s’il n’est pas là, mais vous devez respecter sa décision. »

Sebastian Vettel a-t-il, comme l’indique Christian Horner, tant mûri sa réflexion que cela ? Ne faut-il pas y voir, plus simplement, la seule occasion pour l’Allemand de batailler à nouveau pour le titre suprême. Sans prendre forcément en considération la présence de Lewis Hamilton ? Pour notre part, nous penchons d’avantage de ce côté. Car les pilotes sont avant-tout dépendants de leur sport et le fait de s’arrêter n’est jamais simple. Surtout lorsque l’on sort d’une galère ayant nui à sa réputation pour rejoindre, éventuellement, la meilleure équipe du plateau…

Et bien au-delà de la décision de Vettel et de Mercedes, une équipe « de rêve » comme celle-ci serait aussi cauchemardesque pour le reste du plateau. Surtout si la firme à l’étoile parvenait à gérer ses deux pilotes sur la piste…

