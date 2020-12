F2 : Mick Schumacher champion ! Alesi 6ème de la course 2

C’est fait ! Sans même avoir terminé dans les points, lors de la course 2 du championnat de F2 à Sakhir, Mick Schumacher a décroché le titre de champion de la catégorie en question. Grâce, aussi, à la contre-performance de Callum Ilott, classé seulement 10ème de cette ultime course de la saison.

Schumacher sacré sans marquer

Mick Schumacher continue de marcher sur les traces de son illustre papa. Et désormais, il est champion de Formule 2. Un titre qu’il pourra célébrer l’année prochaine en Formule 1. En effet, le rookie fera équipe avec Nikita Mazepin (lui aussi issu de la F2) au sein de l’écurie Haas. En revanche, contrairement à ce qu’annonçait la rumeur, il ne remplacera pas Romain Grosjean (forfait pour le dernier GP de la saison) à Abu Dhabi. Car c’est Pietro Fittipaldi qui disposera d’une seconde course, aux commandes de la monoplace américaine.

Notons aussi, dans la course 2 du jour en F2, la victoire de Daruvala, pour Carlin Motorsport, ainsi que les deuxième et troisième places de Tsunoda et Ticktum. Le Japonais sera lui aussi en F1 l’an prochain, chez Alpha Tauri. Enfin, Giuliano Alesi a finalement terminé sa saison sur une très belle touche, en remontant jusqu’à la sixième place. Une belle façon de conclure, sachant que son avenir en sport automobile reste inscrit en pointillés.

Place au classement complet de la course, sur le site officiel de la F2.