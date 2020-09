F2 : Schumacher gagne à Monza et se replace dans la course au titre

A Monza, samedi dernier, Mick Schumacher (Prema Racing) a triomphé dans la course principale en Formule 2. Une victoire essentielle pour le pilote allemand. En effet, ce dernier en profite pour revenir à la troisième place du classement des pilotes. A seulement trois unités du leader, son coéquipier, Shwartzman. Car ce dernier n’a terminé que 9ème de la course de samedi. Néanmoins la course sprint donne l’occasion aux deux hommes d’en découdre une seconde fois avec comme enjeu, la tête du championnat. Sachant que les portes de la Formule 1 pourraient s’ouvrir pour Mick, d’ici la fin de la saison en cours…

A noter aussi, la seconde place du Ghiotto, suivi de Lundgaard. Pour sa part, Tsunoda termine au pied du podium devant le pilote Renault, Zhou et le deuxième du championnat des pilotes, Ilott. Rendez-vous dans quelques minutes, sur Canal+ F1, pour suivre la course 2 du week-end.