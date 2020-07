F2 – Shwartzman se joue de la pluie, Schumacher au pied du podium

Oui, il aurait été beau d’observer un récital du fils de Michael Schumacher, sous la pluie, en Autriche…Mais c’est un pilote Russe, Schwartzman, qui s’est imposé lors de la course 1 de Formule 1, samedi en Styrie. Le pilote du Team Prema a dominé ses adversaires bien que le sociétaire du Team Carlin, Yuki Tsunoda, ait terminé sur ses talons.

Schumacher, Alesi, pas de miracles sous la pluie

Sur la troisième marche du podium, Guan Yu Zhou devançait d’un fil Mick Schumacher. Suivaient ensuite dans l’ordre, Ilott, Lundgaard, Armstrong, Ticktum, Aitken et Gelael. Pas de performance non plus d’un autre fils d’équilibriste sous la pluie, Giuliano Alesi, classé 21ème à un tour. Rappelons que sur ce Red Bull Ring, Jean (le papa) avait qualifié sa modeste Sauber en première ligne, en 1998.

La deuxième course de F2 sera diffusée ce matin, sur les antennes du Groupe Canal+.