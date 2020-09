F3 : le tricolore Théo Pourchaire 3ème après une sublime remontée !

Quel week-end, pour le Français Théo Pourchaire ! Après sa très belle deuxième place acquise samedi, à Monza, le pilote ART Grand-Prix est parvenu à accrocher un second podium lors de la course 2. Un résultat acquis de haute lutte, après une somptueuse remontée. Hugues s’impose devant Lawson tandis que Smolyar termine quatrième, devant Zendelli, Peroni, Chovet Stanek, Caldwell et Verschoor.