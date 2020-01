Fabien Barthez quitte Panis-Barthez Compétition

Fabien Barthez ne fait désormais plus partie du Panis-Barthez Compétition. L’équipe absorbe en revanche Tech1 Racing et se renomme Panis Racing pour 2020.

Panis-Barthez Compétition n’est plus. L’ex-gardien football, champion du monde 1998, met un terme à sa collaboration avec Olivier Panis. La nouvelle a été annoncée il y a peu par le vainqueur du Grand Prix de Monaco 1996 et son équipe:

« Nous tenons à remercier Fabien Barthez de son soutien pendant ces 4 dernières saisons. En mettant à notre disposition son nom et son image, il a largement collaboré à la création et au développement de l’écurie et nous a permis de bénéficier de sa notoriété auprès des tiers. Nous lui souhaitons le meilleur pour tous ses projets et programmes sportifs »

Fabien Barthez fait place à Tech1 Racing

Cette séparation ne constitue toutefois pas la fin de l’existence de l’écurie d’Olivier Panis. S’il ne peut plus compter sur l’ex-portier des Bleus, le Lyonnais renforce ses liens avec Tech1 Racing, l’écurie de Sarah et Simon Abadie. Pour ne former qu’une seule écurie, le Paris Racing. Un choix relevant de l’évidence, selon Oliver Panis:

« Pour Sarah et Simon Abadie et moi-même, il était devenu une évidence de ne plus dissocier les deux entités. Depuis 4 ans, nous travaillons main dans la main sur tous les programmes en Endurance et en GT et en s’inscrivant ainsi sous un nom d’écurie unique, nous présentons dans sa globalité l’étendue de nos compétences et programmes à nos interlocuteurs, pilotes et partenaires.

La saison à venir devrait tourner autour de l’endurance. Notamment en European Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans. Ainsi qu’en GT World Challenge Europe, catégories Endurance Cup et Sprint Cup. Plus d’informations sont à venir prochainement sur les programmes sportifs détaillés. Mais aussi la composition des équipages, les partenaires ou encore le logo du team.