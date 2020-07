Fabio Quartararo a la tête dans la course

Fabio Quartararo n’a pas trusté le sommet de la feuille des temps vendredi au GP d’Andalousie. Et pour cause, le Français a travaillé son rythme de course.



Souvent dominateur ou proche de la tête en essais libres l’an passé, Fabio Quartararo aborde 2020 bien différemment. Le tricolore ne se concentre plus en effet sur le passage en Q2 lors des essais libres 1 et 2. Il travaille d’abord la course, quitte à être un peu décroché du wagon de tête en matière de chronos.

Hors du top5 mais satisfait

C’est ce que l’on a pu voir lors des EL1 et EL2 du Grand Prix d’Andalousie. Fabio Quartararo est en effet resté en 1’37 »892, lors de la première session. Avec des températures plus élevées, la deuxième séance s’est conclue sur un 1’38’132. Au classement, Quartararo occupait respectivement la 13e puis la 6e place.

Des rangs auxquelles le pilote Petronas n’est pas spécialement habitué à figurer. Malgré tout, il ne perdait pas le sourire au soir de la première journée d’essais. Quartararo était même satisfait, comme il l’expliquait dans des propos rapportés par GP Inside :

« J’ai changé ma manière de penser et d’aborder les essais libres. Avant je voulais tout le temps faire des tours rapides et finir premier. Si l’an dernier j’avais été dans la même situation qu’aujourd’hui, j’aurais été en colère. Mais aujourd’hui je suis vraiment content. » « Nous avons travaillé sur le rythme, parce qu’au final, ce qui compte c’est la course du dimanche, donc nous avons travaillé pour dimanche. La situation est vraiment bonne parce que nous avons essayé beaucoup de choses et je me sens bien. »

À l’inverse de Quartararo, Johann Zarco a enchaîné les tours rapides ce vendredi

Fabio Quartararo est confiant pour le passage en Q2

Fabio Quartararo aura toutefois l’occasion d’effectuer des tours rapides, ce samedi matin lors des essais libres 3. Il lui faut désormais assurer une place au sein du top10 des chronos combiné des essais libres, pour se hisser directement en Q2. Actuellement 14e au combiné, le Français est confiant mais reste sur ses gardes.

« Nous savons que notre potentiel pour aller en Q2 est très bon, continue-t-il dans GP Inside. On ne peut jamais être certain car il peut se passer quelque chose comme une chute. Mais je suis confiant pour aller directement en Q2. » La réponse ne tardera pas à tomber. Les essais libres 3 du Grand Prix d’Andalousie MotoGP se dérouleront à partir de 9h55, sur le circuit de Jerez.