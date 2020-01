Fabio Quartararo remplace Rossi chez Yamaha en 2021

Fabio Quartararo pilotera pour l’équipe Yamaha officielle en 2021. Il prendra la place de Valentino Rossi, qui n’a pas encore détaillé son avenir.

L’information vient de tomber, Fabio Quartararo va rester dans le giron Yamaha pour encore quelques saisons. Le Niçois vient de signer un contrat avec la firme de Hamamatsu pour devenir pilote officiel à partir de 2021.

Actuellement pilote dans l’équipe satellite de Yamaha, celle de Petronas, il rejoindra Maverick Vinales. L’Espagnol ayant annoncé la prolongation de son contrat très récemment. Une décision qui a de quoi ravir, bien sûr, le jeune tricolore :

« Je suis ravi de ce que mon management a réussi à accomplir ces derniers mois, avec YMC [ Yamaha Motor Company ]. Cela n’a pas été simple à mettre en place, mais j’ai désormais un plan clair pour les trois prochaines années et je suis très heureux. Je vais travailler dur, comme je l’ai fait l’année dernière, et je suis extrêmement motivé pour réaliser de grandes performances. »

Hormis cela, Fabio Quartararo tient bien sûr à remercier Yamaha. Ces derniers lui ayant laissé sa chance en MotoGP. Une décision permettant au Niçois de s’illustrer, avec six pole positions et sept podiums en 2019. Il souhaite donc poursuivre l’aventure à succès avec la firme nippone :

« L’hiver me parait trop long. Je suis vraiment excite à l’idée d’aller aux essais de Sepang la semaine prochaine, pour y piloter ma YZR-M1 et retrouver mon équipe. Je veux remercier YMC et le Petronas Yamaha Sepang Racing Team, qui m’ont donné l’opportunité d’accéder au MotoGP en 2019. Je vais tout donner pour faire à nouveau leur fierté cette année. »