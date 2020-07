Fabio Quartararo récupère une pole inespérée

Dominé par Maverick Vinales en qualifications du Grand Prix d’Andalousie MotoGP, Fabio Quartararo hérite de la pole position suite à une petite erreur de l’Espagnol.

Quand la performance n’est pas là, Fabio Quartararo peut encore compter sur la chance pour récupérer une pole position. C’est en tout cas ce qui est arrivé hier, en Q2 du Grand Prix d’Andalousie. Alors que Maverick Vinales allumait les secteurs en rouge (signifiant une amélioration du meilleur chrono), l’Espagnol est sorti trop large de quelques millimètres au virage 7. S’il a franchi la ligne avec un chrono un dixième plus vite que Quartararo, ce temps a vite été annulé.

Fabio Quartararo en pole grâce à un tour annulé

En conséquence, Fabio Quartararo est passé de deuxième sur la grille à poleman, avec un 1’37’007. Il enchaîne donc sa quatrième pole consécutive (en comptant Sepang et Valence en 2019). Mais après la domination du week-end passé, le Niçois n’est plus aussi tranquille. Il a en effet perdu près de trois dixièmes sur sa pole du Grand Prix d’Espagne. Là où Maverick Vinales aurait théoriquement gagné un dixième.

Le pilote Petronas jouait donc la carte de la prudence hier après les qualifications. « Il faudra être intelligent sur le premier tour, déclarait-il devant la presse. Quartararo se soucie également des conditions de piste : « On a un bon rythme, mais il faudra faire très attention à l’adhérence. On sait que les conditions pendant la course ne seront pas les mêmes qu’aujourd’hui durant la qualification. »

Concurrence directe avec Maverick Vinales

Sur un tour, la vitesse de Quartararo et Vinales est donc quasiment similaire. Qu’en est-il du rythme de course? Eh bien… c’est la même. Quartararo comme Vinales sont capables d’enchaîner les tours en 1’37, puis 1’38. La principale différence provient des gommes utilisées par les deux hommes.

Medium, dur ou tendre, ils ont testé beaucoup de combinaisons différentes au long du week-end. Si Quartararo semblait à l’aise avec les mediums, Vinales s’est bien exprimé en gommes dures. Lors du warm-up ce matin, les deux adversaires ont toutefois réalisé plusieurs tours en dur à l’avant, tendre à l’arrière. On pourrait donc s’acheminer vers ce choix lors de la course.

À voir si l’un des deux hommes décidera de prendre un risque. Quoiqu’il en soit, le Niçois devra en tout cas prendre un bon départ, une phase qu’il avait un peu manquée le week-end passé. Quatrième dans les premiers tours, l’erreur de Marquez puis le manque de feeling de Vinales l’avaient beaucoup aidé à remporter sa première course en catégorie reine.

Rendez-vous à 14 heures pour le départ du Grand Prix d’Andalousie MotoGP sur le circuit de Jerez.