Fabio Quartararo veut utiliser sa M1 2019… en 2021 !

Fabio Quartararo a révélé qu’il voudrait utiliser la spécification 2019 de sa Yamaha M1 pour la saison 2021, après une année 2020 difficile.

Retourner sur une machine plus ancienne afin de gagner en performance dans le futur? Ce schéma semble étonnant, mais c’est pourtant celui que Fabio Quartararo souhaiterait appliquer. Dans des propos rapportés par Autosport, le tricolore, qui rejoindra l’équipe Yamaha officielle l’an prochain, a lancé cette piste. Il se dit « inquiet » car le constructeur aux diapasons ne développera pas un nouveau moteur en 2021. La faute à une réduction des coûts post-COVID :

Ce n’est désormais un secret pour personne, Fabio Quartararo rencontre des difficultés avec sa machine 2020. Après un début de saison flamboyant avec deux victoires coup sur coup à Jerez, le tricolore s’est écroulé. Outre son succès à Barcelone le 27 septembre, il n’a scoré qu’un seul autre top 5 (lors de la seconde épreuve sur le circuit de Misano, le 20 septembre, Ndlr).

Le pilote Petronas SRT a récemment révélé qu’il s’est senti en difficulté dès les premiers tests en début de saison. « En fait, dès mes premiers tours sur la moto 2020 sur piste sèche, je n’ai pas vraiment senti que la moto était mienne.«

Fabio Quartararo occupe actuellement la 2e place du championnat Pilotes derrière Joan Mir, à égalité avec Alex Rins. Le tricolore a chuté à Valencia le week-end passé et perdu gros dans la course au titre. Il tentera de faire mieux sur le même tracé Ricardo Tormo dès vendredi, pour les premiers essais.

