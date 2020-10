Fast and Furious 9 : en mai, Universal fait ce qu’il lui plait !

Vous l’aurez sans doute compris à la lecture de notre titre, Fast and Furious 9 ne sortira finalement pas au mois d’avril prochain, comme prévu initialement. En effet, Universal a révélé, dans un communiqué tout frais, que le neuvième opus de la série ne pourrait pas paraître en salles à la date prévue. Bien sûr, c’est la situation de crise que vit actuellement le cinéma qui en est la cause.

Tout cela en conséquence de la pandémie, qui laisse des traces dans les têtes des spectateurs potentiels. Reste à définir si la nouvelle date -imprécise- annoncée à la fin mai 2021 (alors que la date initial avait déjà été décalée au 31 mars 2021) ne sera pas à nouveau reportée. Car le virus se revigore de jour en jour, sur le vieux continent et dans plusieurs zones du mondes, comme les USA. A suivre, donc…

Fast and Furious 9 has been delayed again. https://t.co/RrzgGnvIZX pic.twitter.com/twENi4tgjG

— Road & Track (@RoadandTrack) October 5, 2020