Fast and Furious Crossroads, du film au jeu vidéo…

Vous attendez avec impatience le prochain Fast and Furious 9 au cinéma ? Et bien Bandai Namco vous donne de quoi patienter. Du moins en théorie, les médias diffusés jusqu’ici posant tout de même quelques questions, concernant les qualités intrinsèques du jeu de course en question. Pourtant, c’est tout même Slighty Mad Studios (auteur des excellents Project Cars) qui est aux commandes, une référence dans le domaine de jeu de racing.

Fast and Furious Crossroads lié au cinéma ?

Quoi qu’il en soit, Fast and Furious Crossroads est maintenant disponible sur consoles Playstation 4 et Xbox One. Principal attrait, sur le papier, de cette adaptation, le fait que tous les acteurs principaux (images ci-dessous) vus dans les films soient de la partie. Ainsi, un scénario suivant l’histoire des productions cinématographiques aurait été mis en place.

Voici la vidéo de lancement du jeu ainsi que le communiqué officiel, qui vous en dira un peu plus sur le contenu du soft.

FAST & FURIOUS CROSSROAD est un jeu riche en adrénaline, qui se déroule dans l’univers de Fast & Furious. Développé par Slightly Mad Studios et publié par BANDAI NAMCO Entertainment Europe en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, FAST & FURIOUS CROSSROAD est désormais disponible sur PlayStation® 4, Xbox One et PC.

Le mode histoire du jeu enrichit l’univers de Fast & Furious : Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson reprennent leurs rôles de Dom Toretto, Letty Ortiz et Roman Pearce dans une aventure pleine d’action qui se déroule dans de magnifiques endroits à travers le monde, comme Athènes, Barcelone ou encore au Maroc et à la Nouvelle-Orléans. Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead), Asia Kate Dillon (Billions, John Wick : Chapter 3 – Parabellum) et Peter Stormare (Fargo, Prison Break) rejoignent le casting.

En achetant le jeu avant le 7 septembre 2020 le joueur recevra le pack de lancement*, qui comprend l’incomparable Mitsubishi Eclipse, ainsi que trois personnalisations uniques. Ce contenu s’ajoutera au nouveau mode multijoueur 3 contre 3 contre 3 qui se caractérise par une triple action en équipe, mêlant diverses missions à enjeux élevés.

Rempli de gadgets, de vols, de casses et de véhicules emblématiques, FAST & FURIOUS CROSSROAD met les joueurs au cœur de l’action dans le style cinématographique de la saga Fast & Furious. Le jeu est disponible dès maintenant sur PlayStation® 4, Xbox One et PC.