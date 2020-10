Fast and Furious : la fin est proche, avec les épisodes 10 et 11 en vue

Nous pouvions légitimement nous demander si la saga cinématographiques Fast and Furious, film ultime pour les fans de tuning, allait finir par s’arrêter. Et bien il semblerait que oui. En effet, d’après une rumeur en provenance d’outre-Atlantique, Universal aurait prévu de mettre fin à la série après un dixième puis un onzième film.

Fast and Furious 10 et 11 : une fin totale ? On en doute !

La poule aux oeufs d’or serait donc sur le point de s’éteindre…Ceci étant dit, avec un Fast and Furious 9 prévu pour le mois de mai prochain et encore deux opus à suivre, le studio en question en a encore pour environ 5 ans d’entrées monumentales au box-office. Du moins, si les salles de cinéma se remettent à fonctionner normalement d’ici-là.

Mais après ces 11 films on imagine que les réalisateurs, scénaristes et producteurs auront sans doute de nouvelles idées, pour faire durer le plaisir. Nous pouvons par exemple imaginer des spin-off ou même, des préquelles, comme le veut la tendance actuelle. A moins qu’une série TV ne fasse son apparition, chose qui pourrait attirer les foules, notamment sur les canaux dédiés à la VOD et au streaming.