Fast & Furious Crossroad : tous les acteurs dans le jeu vidéo [Trailer]

Alors quand on entend parler d’un jeu vidéo adapté d’une production cinématographique à grand spectacle, généralement, il y a de quoi partir en courant. Et surtout lorsque le film en question est Fast & Furious. Oui mais là, compte-tenu du « casting » aux commandes de la version vidéoludique, nous pouvons raisonnablement nous attendre à quelque chose de cool.

Fast & Furious Crossroad : pression colossale !

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Universal Games, Digital Platforms et Slightly Mad Studios (ouf !) sont donc partenaires de ce projet ambitieux. A savoir, faire de Fast & Furious Crossroad un jeu vidéo digne de ce nom, en dépit de la pression énorme qui pèse sur les épaules des développeurs. Car quand on s’inspire d’un des films les plus rentables du moment, mieux vaut ne pas se rater.

Mais avec Slighty Mad Studios (l’excellent Project Cars), en principe, la qualité devrait être de mise. Néanmoins, le studio en question est d’avantage qualifié sur des jeux de type simulation. Or, dans le cas présent, il s ‘agit d’un jeu d’arcade, dans la plus pure tradition du genre. Avec un petit quelque chose de Need for Speed, en plus déjanté. Comme la bande-annonce ci-dessus l’illustre à merveille.

Par ailleurs, pour les fans des films, sachez que le casting initial sera 100% conservé. De bien belles promesses, donc, à suivre de résultats ! Rendez-vous le 7 août prochain pour en juger, sur PC, PS4 et Xbox One.

Le mode histoire de FAST & FURIOUS CROSSROAD développe l’univers de Fast & Furious. Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson reprennent leurs rôles de Dom, Letty et Roman dans une aventure pleine d’action qui se déroule dans des lieux incroyables à travers le monde entier dont Athènes, Barcelone et le Maroc. Sonequa Martin-Green (Star Trek : Discovery, The Walking Dead) et Asia Kate Dillon (Billions, John Wick 3 – Parabellum) rejoignent également le casting.