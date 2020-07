Fast & Furious Crossroads : la BMW 2-Series Gran Coupé en sera !

Avec Fast & Furious Crossroads, les amateurs de la production cinématographique hollywoodienne auront le bonheur, cet été, de retrouver l’ambiance tuning qu’ils affectionnent, sur consoles Playstation 4 et Xbox One. Et à quelques jours de sa sortie en France, le jeu développé par Slighty Mad Studios refait parler de lui. Grâce à BMW.

Fast & Furious Crossroads : une BMW conçue spécialement pour le jeu !

C’est frais tout frais, l’annonce ayant été officialisées il y a quelques heures, la BMW 2-Series Gran Coupé sera de la partie dans le prochain jeu vidéo de course inspiré de la série Fast & Furious. En effet, Fast & Furious Crossroads accueillera la BMW 2-Series Gran Coupé ! Mais il faut savoir que pour l’occasion, BMW a créé un concept unique. En claire, le constructeur munichois a mixé la voiture en question avec des éléments issus de la M8 GTLM de course. Concept Fast & Furious -tuning- oblige.

« BMW a lui-même créé ce kit de carrosserie unique pour Fast and Furious Crossroads. C’est la BMW Série 2 Gran Coupé avec des éléments tirés de la puissante voiture de course M8 GTLM. Combiné, c’est tout ce dont vous aurez besoin« .

Une voiture qui s’ajoute à une liste se révélant peu à peu. Laquelle étant déjà composée de l’Aston Martin DB11, la Nissan Skyline GT-R ou encore, la Chevrolet Camaro Yenko. Côté date de sortie, le soft est prévu pour le 7 août prochain. Si tout va bien. Car un premier report avait déjà été prononcé, suivant celui du film, Fast and Furious 9. Et pour cause, le jeu vidéo reprendra une partie de la trame cinématographique, tout en exploitant les images des acteurs réels. Qu’il s’agisse de Vin Diesel (photo ci-dessous), Michelle Rodriguez (photo ci-dessus), Jordana Brewster ou encore, de Charlize Theron.