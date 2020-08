FE : la pole position pour Jean-Eric Vergne, doublé DS sur la grille !

Berlin, Formula E, qualif 4 – Comme lors des précédentes qualifications, à Berlin, les DS Techeetah ont brillé, au même titre que les Nissan de Buemi et Rowland. Avec un invité surprise dans la super-pole, Felipe Massa, aux commandes de la Venturi.

Mais au final, la pole position est revenue à une DS Techeetah, pour la quatrième fois consécutive sur ce circuit, quelle domination ! Mais c’est Jean-Eric Vergne, comme hier, qui a décroché la pole devant son coéquipier. Un doublé, pour le constructeur Français. Suivent dans l’ordre, derrière, les Nissan eDams de Rowland et Buemi, la Mercedes de De Vries et la Venturi de Massa. Rendez-vous à 18H50 pour le départ de la course 2.

For the second race in a row @JeanEricVergne claims the @juliusbaer Pole Position for Round 9 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/IR9tOYTr0S

