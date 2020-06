FE : Pascal Wehrlein se sauve de Mahindra, Formule 1 en vue ?

C’est un petit tremblement de terre, qui vient de secouer la planète Formule E. En effet, Pascal Wehrlein, grand animateur du championnat réel comme virtuel cette année, a annoncé qu’il quittait son écurie, avec effet immédiat. L’Allemand ne sera donc plus au volant d’une monoplace du team Mahindra. Désormais, la question que tout le monde se pose est, « dans quel but » ?

Pascal Wehrlein vers de nouveaux horizons ?

Pouvons-nous croire au retour de Pascal Wehrlein en Formule 1 ? Oublié des équipes engagées dans la catégorie reine, en dépit d’un talent certain, le pilote allemand n’avait pas trouvé de volant après la fin de son contrat avec Sauber. Et alors qu’il faisait partie de la galaxie Mercedes lors de son passage en F1, l’intéressé et la firme à l’étoile avaient finalement mis fin à leur partenariat après cet épisode.

Alors, aujourd’hui, pouvons-nous imaginer un retour de Pascal en F1 ? Pourquoi pas. Car cette année, les équipes vont avoir besoin de pilotes de réserve en mesure de remplacer au pied levé un titulaire qui serait éventuellement infecté par le coronavirus. Des profils expérimentés seront donc recherchés. Et parmi eux, Wehrlein doit être considéré. Mais rappelons-nous aussi que, récemment, une nouvelle équipe de Formule 1, liée à Pascal Wehrlein, avait été évoquée par Jean Todt. Une structure liée à des investisseurs basés à Monaco. Alors…

Quoiqu’il en soit, nous devrions en savoir plus prochainement…