FE – qualif 5 : pole surprise de Rowland après le couac des leaders

C’est une séance d’une rare étrangeté, à laquelle nous avons assisté, voilà quelques minutes. En effet plusieurs pilotes donc Jean-Eric Vergne, Antonio-Felix Da Costa, Lucas di Grassi et Sébastien Buemi se sont touchés en pleine séance, ruinant au passage leurs tentatives respectives. Ces pilotes partiront donc en fond de grille tout à l’heure à Berlin, pour la course 5. Mauvaise pioche pour JEV, qui doit défendre sa place de dauphin au classement des pilotes…

Formule E (FE) : qualifications, les ténors décidément enroués !

Néanmoins, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il y a bien eu une super pole, avec des pilotes qui n’étaient pas forcément attendus à pareille fête. Et si Maximilian Günther aurait pu en profiter, débarrassé de ses rivaux habituels, le pilote BMW n’a pas saisi l’occasion, échouant dans sa quête de super-pole. Aussi, Rowland, Blomqvist, Jani, Rast, Frijns et Lynn en ont profité pour se disputer la position de pointe sur la grille.

Et à ce petit jeu, c’est Oliver Rowland qui a décroché la tymbale, au volant de la Nissan eDams. Ce dernier a devancé, dans l’ordre, Frijns, Jani, Rast, Lynn et Blomqvist. Rendez-vous aux alentours de 18H45 pour cette course 2, avant-dernière manche de ce championnat du monde de Formule E. Pour revoir les qualifications, voici le lecteur officiel de la FE.