FE : Vergne triomphe à Berlin, Da Costa et DS couronnés champions !

Ce n’était qu’une affaire d’heures, mais les titres sont finalement tombés lors de la course 4 du championnat du monde de Formule E, dimanche 9 août 2020 dernier. Ainsi, après le doublé de Jean-Eric Vergne (pole et podium), son coéquipier Antonio Felix da Costa a empoché le titre de champion du monde des pilotes. Ce résultat des deux pilotes permet aussi à DS Techeetah de décrocher le titre des équipes. A deux courses du dénouement de ce championnat FE…

FE : et maintenant, le doublé au championnat pilotes ?

Il est donc le cinquième pilote a décrocher le titre suprême, en FE. Da Costa succède à Piquet Jr, Buemi, Di Grassi et Vergne par deux fois. Et cela fait trois fois de suite que la structure privée Techeetah célèbre le champion des pilotes. Belle pioche aussi pour la constructeur tricolore et Premium DS, sacré avant l’heure. Saluons enfin la première victoire de la saison de Jean-Eric Vergne, qui lui permet d’accéder à la deuxième place du classement des pilotes. L’enjeu sera donc désormais, pour lui et son équipe, d’assurer le doublé au général.

These races just get better and better! Highlights from an HISTORIC Round 9 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/girrhH6Veq — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020

Derrière les deux DS, Sébastien Buemi est parvenu à offrir un autre podium à Nissan et eDams. De son côté, De Vries positionne la Mercedes au 4ème rang, devant la seconde Nissan, pilotée par Rowland. Di Grassi (Audi) complète le top six suivi dans l’ordre de Evans, Lotterer, Lynn et Massa, l’ex-pilote de Formule 1 qui officie chez Venturi.

« Je n’ai pas les mots pour le moment. Les mauvais souvenirs me sont revenus à l’esprit, j’ai failli abandonner tellement souvent, mais grâce aux gens autour de moi, je ne l’ai jamais fait. Mais plus que ça, c’est grâce à ces gars avec lesquels je cours depuis la saison 1. Aussi un grand merci à JEV. Il m’a poussé jusqu’au bout, il m’a aidé beaucoup, et grâce à lui, j’ai pu m’échapper et être si rapide aujourd’hui. «

Rendez-vous mercredi et jeudi prochain pour les deux dernières courses FE de la saison.