FE – Victoire de Günther et BMW, Vergne sur le podium avec DS (Berlin, course 3)

Alors qu’il s’élançait depuis la pole position, Jean-Eric Vergne n’a finalement pas été en mesure de tenir son rang, lors de l’ePrix de Berlin, course 3 des six épreuves prévues en 10 jours. Néanmoins, le tricolore est parvenu à terminer sur le podium, remontant ainsi au classement des pilotes. Vainqueur, Max Günther permet à BMW de goûter à nouveau au champagne du vainqueur.

FE : BMW et Günther à domicile

Pour Jean-Eric Vergne, malgré l’absence de victoire, l’essentiel était de récupérer de la confiance, après une série noire sans doute peu évidente à vivre, pour le Français. Ainsi, derrière la BMW de Günther et la Virgin de Frijns, JEV offrait un nouveau podium à DS, le troisième en autant de courses. Par ailleurs, avec la 4ème place acquise par son coéquipier, l’écurie en question renforce sa place de leader au classement des constructeurs. Si bien que le titre parait désormais à portée de main.

Championnat : Vergne peut viser la place de vice-champion

Côté pilotes, Vergne remonte au 9ème rang, à seulement 18 points de la deuxième place, détenue par Günther ! Autrement dit, un doublé DS au championnat des pilotes est toujours possible. Car 3 courses restent à courir soit 90 points à prendre, au maximum, pour un pilote qui glanerait toutes les poles, victoires et meilleurs tours. Sachant qu’en FE, d’une course à l’autre, la hiérarchie est souvent chamboulée.

Pour en revenir à la course 3 de Berlin, un mot du reste du classement avec la Porsche de Lotterer à la cinquième place, suivie dans l’ordre de Rowland, d’Ambrosio, Di Grassi,Evans et Sims. Prochain rendez-vous pour la Formule E, ce dimanche 9 août 2020, vers 18H45 (Eurosport 1 et Canal+ Sport), pour le départ de la course 4.