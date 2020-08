Felipe Massa et Venturi se séparent

Au terme d’une nouvelle saison difficile, Felipe Massa quitte Venturi en Formule E. Le Brésilien annoncera bientôt ses plans pour le futur.

La saison 6 de Formule E s’est achevée en trombe hier, 13 août, au terme de six courses en neuf jours à Berlin. Pourtant, une fois l’ultime drapeau à damier abaissé, le paddock a été secoué par une annonce inattendue. Felipe Massa et Venturi ont en effet annoncé la fin de leur collaboration.

Arrivé au début de la saison 5 du championnat (2018-2019), Felipe Massa a pourtant réussi un podium à l’E-Prix de Monaco (en mai 2019). Il a marqué 36 points en tant que rookie, de quoi le classer 15e au championnat Pilotes. La saison 2019-2020 s’est malheureusement avérée catastrophique. Souvent en difficulté en course, il n’a scoré que trois petites unités, contre 40 à son équipier, Eodardo Mortara.

Alors qu’il devait participer à une troisième saison avec Venturi, lui et l’équipe ont donc décidé de s’arrêter là. Une décision « jamais facile » à prendre, selon Felipe Massa. Le Brésilien veut toutefois se souvenir des moments positifs passés avec la formation monégasque :

« Nous avons vécu de très bons moments ensemble et cela m’a donné l’opportunité d’apprendre quelque chose de complètement nouveau. Je veux remercier Gildo [Pastor] (président de Venturi) et Susie [Wolff] (directrice de l’équipe) pour leur foi en moi. Ça a été un honneur de faire partie de l’unique équipe de sport auto de la Principauté. Les représenter sur le podium a Monaco reste un point culminant, pour moi. »

La directrice de ROKIT Venturi Racing, Susie Wolff, remercie pour sa part Felipe Massa pour son passage. [Il] a amené beaucoup à l’équipe, avoue-t-elle. Avoir quelqu’un avec son profil, son calibre et son expérience a été d’une grande aide pour progresser. J’ai un grand respect pour Felipe. Ça a été une joie de travailler avec lui et je lui souhaite le meilleur pour le futur. »

Âgé de 39 ans, Felipe Massa n’a sans doute pas dit son dernier mot en sport automobile. À voir si le Brésilien décidera de poursuivre dans une autre équipe, une catégorie différente ou de se retirer. De nombreux baquets sont encore vacants pour l’année de Formule E à venir. Le championnat de monoplaces électriques reprendra pour sa part le 16 janvier 2021 à Santiago du Chili, point de départ de sa septième saison.

