Fernando Alonso aux 24H du Mans 2020…virtuelles !

Au gré des journées nous rapprochant des échéances, la liste des pilotes engagés aux 24H du Mans 2020, version virtuelle, ne cesse de gagner en prestige. Si bien qu’en plus d’éléments comme Pierre Gasly, Max Verstappen, Jean-Eric Vergne ou encore Lando Norris, un certain Fernando Alonso vient de s’ajouter au casting !

Fernando Alonso : double victoire réelle/virtuelle au Mans ?

Le pilote espagnol Fernando Alonso, déjà vainqueur des 24H du Mans réelles, va donc tenter d’accrocher une nouvelle victoire à son palmarès. Il deviendrait ainsi le 1er et l’unique pilote à avoir remporté l’épreuve mancelle à la fois dans le réel et dans le virtuel ! Et pour atteindre cet objectif, le double champion du monde de Formule 1 pourra compter sur Rubens Barichello et sur deux simracers, Olli Pahkala et Jarl Teien en l’occurrence.

J’ai beaucoup de chance d’avoir remporté deux victoires aux 24 Heures du Mans ces deux dernières années, mais la course virtuelle pourrait s’avérer encore plus relevée. Je suis ravi de m’associer à Rubens et enchanté de recruter Olli et Jarl au sein de notre équipe. Allinsports a joué un grand rôle pour impliquer Rubens et moi en simracing, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec Anton et son équipe, ainsi que les gars de Torque Esports, qui organisent tout cela. »

Rendez-vous les 15 et 16 juin prochains, pour le coup d’envoi.