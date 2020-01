Fernando Alonso n’est plus lié à McLaren

Fernando Alonso n’a pas renouvelé son contrat d’ambassadeur de McLaren. Cela signe la fin d’une relation tumultueuse, débutée en 2015.

L’« idylle » entre Fernando Alonso et McLaren est définitivement terminée. Après cinq saisons en tant que pilote de Formule 1, participant à Indy 500 et ambassadeur de la marque, l’Espagnol n’a pas renouvelé son contrat avec la firme britannique.

Arrivé une première fois chez McLaren en 2007, Fernando Alonso avait quitté la marque en fin d’année. Avant d’y revenir en 2015, misant sur l’arrivée de Honda en tant que motoriste. Un mauvais choix source de nombreuses saisons au second plan. De quoi faire le faire de nouveau partir de McLaren, et même lâcher la Formule 1 à la fin de la saison 2018.

Fernando Alonso avait toutefois gardé des liens avec Woking en tant qu’ambassadeur. Il avait par la suite pris part à des tests pour l’équipe britannique, notamment à Bahreïn lors d’essais privés en 2019. Dans le même temps ou presque, il avait aussi amené le constructeur britannique à Indianapolis pour les 500 Miles en Indycar. Un échec cuisant, l’équipe ne parvenant même pas à se qualifier pour la course, l’an passé.

Fernando Alonso, dont le prochain objectif est encore Indianapolis, afin de remporter la Triple Couronne, reviendra donc dans cette course sans McLaren. L’Espagnol devrait donc se tourner vers Andretti pour disputer l’épreuve… avant de prendre un break bien mérité. Ce qu’il a expliqué il y a peu.

Ce repos ne sera toutefois que temporaire. Fernando Alonso vise en effet un retour en Formule 1 à partir de 2021. Se délier de McLaren pourrait être le signe que le natif d’Oviedo a des pistes. Ceci quant à un potentiel comeback au sommet du sport automobile. Une affaire à suivre…

De son côté McLaren n’a pas encore annoncé de futur ambassadeur de sa marque. Du côté des essais, la firme de Woking pourra sans doute compter cette saison sur Sergey Sirotkin. Le Russe ayant rejoint l’écurie britannique l’an passé.

Du côté des pilotes titulaires, Carlos Sainz et Lando Norris prendront le volant de la future MCL 35. Une voiture qui sera présentée le 13 février prochain. Avant de prendre la piste pour les essais hivernaux à Barcelone, tenus du 19 au 21 puis du 26 au 28 février prochains.

