Fernando Alonso signe avec Mclaren pour les 500 Miles d’Indianapolis !

C’est une petite surprise tout de même… Car après le divorce d’avec Mclaren (dont il était resté ambassadeur, après la fin de l’aventure en Formule 1), le refus d’ Ed Carpenter et l’échec de l’an dernier durant les qualifications de l’Indy 500, on imaginait mal Fernando Alonso retenter sa chance en 2020 avec la structure en question. Et pourtant, la chose vient d’être officialisée.

Fernando Alonso dans une structure Mclaren plus forte

Au mois d’avril prochain, Fernando Alonso retrouvera la voie des circuits asphaltés avec le mythique tracé de l’ Indy 500. Il s’agira de sa troisième participation à des essais qualificatifs en vue d’un engagement aux 500 Miles d’Indianapolis. Cette-fois, Mclaren ne sera plus seule (comme l’an passé), ce qui devrait assurer au double champion du monde de F1 un minimum de performance. C’est donc avec Arrow McLaren SP qu’il pilotera, dès le 30 avril prochain.

Fernando Alonso

« Je suis un compétiteur et l’Indy 500 est la plus grande course du monde. J’adore les fans incroyables qui rendent l’événement si particulier pour tous les pilotes et qui veulent que je revienne. J’ai un respect maximum pour cette course et pour tous ceux qui y participent, et tout ce que je veux, c’est faire la course contre eux en faisant de mon mieux, comme toujours. »

« Il était important pour moi d’explorer mes options pour cette course, mais Arrow McLaren SP a toujours été au top. J’ai des relations particulières avec McLaren, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et cela crée un lien, une loyauté qui est forte. Mais au-delà de ça, je suis impressionné par la manière dont la nouvelle organisation évolue avec un gros package dans le cadre du partenariat avec Chevrolet. L’équipe a des personnes expérimentées, qualifiées, ainsi que de grandes ressources, et je suis confiant pour que nous soyons compétitifs. »

Zak Brown

« Nous avons toujours dit que nous étions ouverts au fait de faire courir Fernando dans une troisième voiture pour l’Indy500, alors nous sommes ravis qu’il décide de nous rejoindre. Fernando est l’un des plus grands pilotes et c’est fantastique de le voir faire partie de l’équipe. C’est une excellente manière de participer à notre premier Indy500 en tant qu’Arrow McLaren SP, et avoir Ruoff Mortgage pour soutenir Fernando offre un partenariat parfait. »