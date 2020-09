Ferrari dévoile sa livrée de Formule 1 spéciale 1000e Grand-prix

C’était annoncé, elle est désormais dévoilée ! Ferrari avait promis qu’une livrée spéciale serait de la partie, à l’occasion de son 1000ème Grand-Prix en Formule 1. Et la Scuderia a révélé ces couleurs il y a quelques minutes, par le biais des réseaux sociaux. En souhaitant que la formation italienne soit à la hauteur de l’événement. Ainsi, placer les deux monoplaces dans les points serait sans doute, déjà, une petite victoire. Compte-tenu de la crise traversée en ce moment-même. Quant au podium, il faudra un petit coup de pouce du destin pour y grimper…

This weekend, we’re celebrating our 1000th race in #F1 at the picturesque Mugello Circuit ⛰

Cover Art by Patrizio Evangelisti https://t.co/9du2jAVZuV#essereFerrari #TuscanGP #SF1000GP pic.twitter.com/hhdjDvzq46

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 9, 2020