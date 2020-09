Ferrari en crise ? Toujours pas selon Binotto…un brin de déni !?

A priori, Mattia Binotto est la seule personne au monde qui continue de penser que son écurie de Formule 1 n’est pas en crise ! En effet, le Team Principal de l’équipe italienne a récemment rejeté, une nouvelle fois, cette idée. Selon lui, le Team doit apprendre de ses erreurs pour progresser. Problème, cela fait des mois que l’Italien nous sert le même discours, sans que quoique ce soit ne change.

Ferrari n’est pas en crise, martèle Mattia

Bien sûr, le problème ou plutôt, la crise (nous, nous employons le terme qui nous parait adéquate…) que traverse la Scuderia ne peut pas de régler d’un coup de baguette magique. Cependant, pour reprendre l’un des grands principes de la psychologie en général, l’acceptation d’une situation permet d’en amorcer la guérison. Chose à laquelle Binotto ne semble pas croire, l’intéressé continuant de marteler que son équipe n’est pas en crise.

« Ne pas terminer la course est encore pire. Surtout dans le cas de Seb, car c’était un problème de fiabilité. Je pense que nous devons commencer un nouveau chapitre maintenant et regarder vers l’avenir. Nous devons nous assurer que nous apprenons les leçons nécessaires et que nous progressons.« a-t-il commenté, avant de rejeter l’idée de crise : « Non, j’ai dit la dernière fois que nous n’avions pas de crise. Je confirme que: ce n’est pas le cas. La conclusion aujourd’hui est: nous avons mal fini un week-end difficile« . (source)

Mais alors, qu’est-ce qu’une situation crise, pour Mattia ? Nous sommes nombreux à souhaiter le savoir…Quoiqu’il en soit, en dehors de ce discours, répété inlassablement depuis des mois, de l’extérieur, rien ne semble évoluer dans le bon sens. Mais, bien sûr, il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir juger plus objectivement des retombées engendrées par l’action de Mattia Binotto. Alors attendons…mais allez dire cela aux tifosis !