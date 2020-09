Ferrari : Leclerc agréablement surpris sur un tour. Mais en course…

Voilà à quoi il va falloir s’attendre, ce week-end, chez Ferrari. Selon Charles Leclerc, après les essais libres 2, sa monoplace est plus véloce que prévu, en qualifications. Ce qui signifie que la Q3 sera peut-être accessible. Eventuellement à la faveur de la limitation de régime impactant Mercedes et Renault. Par contre, en course, d’après le Monégasque, les choses pourraient être pires que prévu…

Ferrari : Leclerc et Vettel loin des points, dimanche ?

« Ouais, je pense que nous nous attendions à ce que ce soit légèrement pire sur les relais avec peu d’essence, mais ensuite avec beaucoup d’essence nous nous attendions à un peu mieux. Donc il faut clairement que nous trouvions quelque chose pour la course, sinon ça va être très, très difficile. Nous semblons avoir beaucoup de mal avec l’équilibre et la dégradation globale des pneus sur les runs avec beaucoup d’essence. Donc il y a assurément beaucoup de travail à faire là-dessus mais c’est assez positif de voir notre rythme de qualifications. C’était très difficile de piloter avec une voiture chargée en carburant. C’est pourquoi je disais qu’il y avait pas mal de travail mais je suis sûr que nous trouverons une solution pour essayer de corriger cela ».

Une attitude publique positive qui masque mal la situation de la Scuderia. Car, triste constat, l’écurie italienne pourrait batailler loin des points, dimanche, lors de son Grand-Prix national. Heureusement, cette année, Ferrari disposera de trois courses à domicile, pour tenter de sauver les apparences.