Ferrari lutte contre le COVID-19 en signant un chèque conséquent

Logiquement touchée par le COVID-19, la famille Agnelli, propriétaire de Ferrari, a mis la main au porte-feuille, tout récemment, afin de venir en aide aux victimes du virus. Ainsi, plus de 10 millions d’euros ont été versés au Département de la Protection Civile. De plus, Ferrari et le Groupe EXOR ont fourni du matériel médical d’urgence, afin d’aider les soignants à faire leur travail, dans de meilleures conditions.

Voici le message posté il y a peu sur Twitter : « La famille Agnelli a fait un don de 10 millions d’euros pour soutenir la crise de Covid-19. Ferrari, avec les autres sociétés du groupe EXOR, fournit du matériel médical d’urgence. Ferrari, EXOR et la famille Agnelli sont unis contre le coronavirus »

The Agnelli family donates 10 million euros in support of the Covid-19 crisis. Ferrari, together with other companies from the EXOR Group, source and provide urgently needed medical equipment. Ferrari, EXOR and the Agnelli family united against Coronavirus.

