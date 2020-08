Ferrari : Mattia Binotto n’est plus le Directeur du département technique

La nouvelle est tombée voilà quelques heures à peine. Alors qu’il cumulait son rôle de patron de la Scuderia Ferrari en Formule 1 et celui de Directeur Technique, Mattia Binotto a finalement été délesté de son poids. Effectivement, dans le cadre de la restructuration initiée par l’Italien, un nouveau responsable technique a été proclamé. De quoi lui permettre, en théorie, de mieux gérer son équipe au quotidien.

« Cela a pris du temps d’assurer que le département technique soit réorganisé. Ce n’est pas quelque chose que l’on fait en une journée. Maintenant que nous avons des personnes aux bons postes, qui ont des responsabilités et sont capables de faire le bon travail. Je suis en mesure de ne plus rien faire en tant que directeur technique. Il y a d’autres personnes qui le font. Ils ont des objectifs clairs. Ils sont également enthousiastes et concentrés sur les objectifs qu’ils doivent atteindre. De mon côté, il y a beaucoup de choses que je dois faire. Je garde bien sûr un œil sur eux, je m’assure qu’ils soient dans la bonne position pour avoir des résultats. »

Concrètement, cela va-t-il porter ses fruits rapidement ? Difficile à dire mais il ne faudra pas s’attendre à ce que les performances des monoplaces s’améliorent soudainement. Car la Scuderia est partie pour une traversée du désert qui durera au moins une saison (l’actuelle) voire, une de plus, si les progrès n’arrivent pas rapidement.

