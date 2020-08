Ferrari, McLaren et Williams en F1 jusqu’en 2025 !

McLaren, Ferrari et Williams sont les premières équipes à signer les Accords Concorde de la Formule 1. Les trois sont désormais engagés dans la catégorie reine du sport automobile de 2021 à 2025.

La grille Formule 1 de 2021 à 2025 commencent enfin à se dessiner. Après de nombreuses années de négociation, tergiversations, menaces même, trois équipes viennent de signer les Accords Concorde régissant le sport. Il s’agit de McLaren, suivie par Ferrari et Williams.

McLaren vers un sport plus équitable

Parmi les piliers historique de la Formule 1, l’équipe britannique a été la première à signer les Accords Concorde. L’écurie aux 873 Grands Prix (pour 182 victoires) garantit sa présence dans le championnat jusqu’en 2025. Zak Brown estime que ces accords sont le « bon deal au bon moment » :

« La Formule 1 a encore fait un bond vers un avenir viable et solide avec ce nouvel accord. C’est le bon deal au bon moment pour la F1, ses propriétaires, ses écuries et surtout les fans. Un sport plus équitable est meilleur pour tout le monde (…) Cet accord ne va que renforcer les constructeurs de F1 sur le long terme. » « Ce nouvel accord complète et s’appuie sur le très bon travail de la F1, de la FIA et de toutes les équipes ces derniers mois sur les prochaines réglementations financière, technique et sportive. Tout le monde a dû faire des compromis pour ce qui est le plus important : une Formule 1 plus compétitive, passionnante et florissante pour les générations futures, certaine d’être un sport sain pour les participants et pour les fans. »

« La course est dans l’ADN de Ferrari »

Parfois réfractaire, régulièrement menaçante quant à son futur en Formule 1, Ferrari signe donc aussi les Accords Concorde. Un signal fort au moment où les dirigeants de ce sport cherchent à le rendre plus équitable. La course reste toutefois le plus important pour Ferrari, selon Louis Camilleri, président de la marque:

« Nous sommes satisfaits d’avoir signé (…) les Accords Concorde, qui vont réglementer la Formule 1 lors des cinq prochaines années. C’est une étape importante pour assurer la stabilité et la croissance de notre sport. Nous sommes convaincus que la collaboration avec la FIA et Liberty Media peut rendre la Formule 1 encore plus attractive et spectaculaire, tout en préservant son statut de challenge technologique ultime. » « La course est dans l’ADN de Ferrari, et ce n’est pas une coïncidence si la Scuderia est la seule écurie à avoir participé à chaque édition du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, devenant une partie intégrante et essentielle de son succès, aujourd’hui comme dans le passé et surtout à l’avenir. »

« Un pas en avant » pour Williams

Des trois écuries déjà signataires, Williams est sans conteste celle qui traverse le plus de difficultés actuellement. Manque de résultats et de finances font que l’équipe est en crise. Au point qu’elle recherche de nouveaux investissements depuis ce printemps.

Cela pourrait déboucher sur une vente partielle ou totale de l’équipe. Une redistribution plus équitable des revenus est donc une étape importante, selon Claire Williams :

« Les nouveaux Accords Concorde représentent un pas en avant majeur, à la fois pour la Formule 1 et pour Williams. Au titre de l’une des écuries les plus anciennes de la discipline, nous sommes ravis de voir la future direction prise par la F1 être confirmée par cette prochaine ère de compétition. » « Ce que nous attendons, en phase avec Liberty Media, est que cette prochaine ère se caractérise par une compétition plus enthousiasmante, grâce à la nouvelle plateforme réglementaire qui inclut une distribution des revenus plus équitable et, pour la première fois de l’Histoire, un plafonnement budgétaire. » « Ces accords constituent une étape majeure dans le développement de la Formule 1 et représentent également une opportunité significative pour Williams de poursuivre son retour vers l’avant de la grille. »

Après la signature des Accords Concorde par ces équipes, d’autres devraient suivre. À voir si toutes seront de la partie, notamment Mercedes, qui hésite beaucoup.