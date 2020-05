Ferrari pense s’engager en Indycar, en Endurance ou ailleurs

C’est via nos confrères de Sky Sports Italia que Mattia Binotto a évoqué le futur de Ferrari dans les sports mécaniques. Et, conséquence de la nouvelle réduction budgétaire votée récemment, l’équipe italienne va devoir se lancer dans un programme additionnel, dans une autre catégorie. A priori afin d’assurer les emplois de toutes les personnes travaillant au sein de la Scuderia…

Ferrari : 500 Miles, 24H du Mans et…Formule E ?

Ferrari en Indycar, l’idée avait déjà émergé, voilà quelques années. Mais avec les mesures de réduction des budgets et l’arrivée de l’hybridation en 2022, le cheval cabré étudie à nouveau des débuts dans la série américaine. Chose qui serait absolument fantastique pour les fans du monde entier. Imaginez une monoplace Ferrari s’imposant au 500 Miles !?

Mais ce n’est pas tout car d’autres projets sont aussi à l’étude, comme le championnat du monde d’Endurance. Là encore, dans la catégorie majeure, la présence d’une Ferrari serait terriblement bonne pour le public ainsi qu’en termes de retombées. Mais d’autres pistes sont envisagées. Comme la Formule E, bien qu’elle ne soit pas citée par le Team Principal de Ferrari en Formule 1 :

« Ferrari ressent une grande responsabilité sociale envers ses employés et nous voulons être sûrs que pour chacun d’eux, il y aura un espace de travail à l’avenir . Pour cette raison, nous avons commencé à évaluer des programmes alternatifs, et je confirme que nous examinons IndyCar, qui est actuellement une catégorie très différente de la nôtre [F1] mais avec un changement de réglementation prévu en 2022 [introduction de moteurs hybrides].

« Nous observons également le monde de la course d’endurance et d’autres séries. Nous allons essayer de faire le meilleur choix. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de discussions sur la réduction du budget disponible pour les équipes de Formule 1. conclusion est maintenant arrivée. La limite de 175 millions de dollars qui avait été définie et votée sera abaissée à 145 millions de dollars. Chez Ferrari, nous nous structurions sur la base du budget approuvé l’année dernière, et la nouvelle réduction représente un défi important qui conduira inévitablement à revoir le personnel, la structure et l’organisation. »

Des propos qui semblent confirmer qu’une entrée dans une autre catégorie est d’ores et déjà actée au sein de la Direction. En supplément de la Formule 1, donc, en principe. Alors Ferrari ne bluffait pas…

