Ferrari présentera sa voiture dans un lieu symbolique

Le 11 février, Ferrari présentera sa Formule 1 2020 au théâtre municipal historique Romolo Valli, Reggio Emilia. Un lieu symbolique de l’Italie.

Ferrari présentera sa Formule 1 le 11 février prochain, mais cette fois, l’inauguration ne se fera pas à Maranello. Le constructeur au Cheval Cabré a en effet jeté son dévolu sur la ville de Reggio Emilia et son théâtre municipal Romolo Valli.

Cet endroit n’a évidemment pas été choisi au hasard. Le lieu est hautement symbolique de l’Italie, puisque c’est ici que le drapeau tricolore est né, avant d’être adopté comme symbole de l’Italie unifiée. Le cadre idéal afin de révéler sa nouvelle voiture, comme l’a expliqué l’équipe italienne dans un communiqué:

La présentation débutera le 11 février à 18h30. Elle sera à suivre en direct sur les réseaux sociaux de Ferrari. Avant que la monoplace ne prenne la direction de Barcelone pour les premiers essais hivernaux. Ces derniers se disputant du 19 au 21 puis du 26 au 28 février.

A noter toutefois que la future Ferrari, dont le nom n’est toujours pas connu, pourrait prendre la piste avant le début de ces tests. La monoplace peut effectivement rouler sur une distance limite de 100 kilomètres, dans le cadre d’une journée de tournage. Une pratique autorisée, qui pourrait être utilisée comme shakedown par l’équipe.

Hormis Ferrari, McLaren, Alpha Tauri, Renault et Mercedes ont déjà dévoilé les dates de présentation de leur monoplace 2020. Les autres écuries devraient quant à elles l’annoncer sous peu. Rappelons que le duo explosif Sebastian Vettel/Charles Leclerc sera aux commandes des Ferrari cette saison. Avec pour mission de ramener le titre à Maranello, avant les grands chamboulements de 2021.

