Ferrari souffre de finir à un tour

Mattia Binotto juge « très douloureux » de finir à un tour du vainqueur au Grand Prix de Hongrie. Les deux Ferrari ont souffert, Sebastian Vettel a fini 6e, Charles Leclerc 11e.

Les Ferrari sont rouges, mais c’est certainement de honte en ce début d’année 2020. Après la révélation des difficultés de la SF-1000 en Autriche, l’accrochage fratricide une semaine plus tard, les Italiens ont de nouveau occupé l’écran pour une mauvaise raison en Hongrie. Vettel et Leclerc ont été particulièrement remarqués lorsque Lewis Hamilton leur a pris un tour.

Mattia Binotto a du mal à avaler ce résultat

Une situation particulièrement douloureuse pour le directeur de l’équipe, Mattia Binotto. « C’est un dimanche extrêmement décevant et le résultat est très difficile à avaler, a-t-il avoué après la course. En qualifications, nous avons réussi à tirer le meilleur parti de la voiture dans sa configuration actuelle, mais ça n’a pas été le cas en course. Se faire prendre un tour est très douloureux pour nous et nos fans. »

« Maintenant, nous rentrons chez nous après ce très long voyage et nous devons essayer tout ce que nous pouvons pour progresser autant que possible dans tous les domaines. Chacun devra analyser son travail et avoir le courage de changer de cap si nécessaire, car la dynamique actuelle est inacceptable. Il n’existe pas d’autre solution pour remédier à cette situation. »

Ferrari perdue dans le classement

Après trois courses cette saison, Ferrari compte… 27 petits points. C’est déjà 94 de moins que les 121 inscrits pas Mercedes. La Scuderia est 5e au classement Constructeurs. Red Bull, Racing Point et McLaren figurent devant elle.

Les Rouges ont pourtant tenté de réagir ces dernières semaines en apportant de nombreuses pièces. Sans grand succès, puisque les SF-1000 n’ont pas été plus à leur aise. À voir si les monoplaces italiennes seront plus performantes sur le circuit de Silverstone, du 31 juillet au 2 août.