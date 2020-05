Ferrari : Vettel obtiendrait 2 ans de contrat mais un salaire indexé sur Leclerc

Ce sont deux médias –un allemand et un italien– qui viennent de le rapporter, la Scuderia Ferrari aurait finalisé sa seconde (et ultime ?) offre de renouvellement de contrat. Nous parlons, bien entendu, de Sebastian Vettel. Et selon les indiscrétions en vogue chez nos confrères, le pilote allemand aurait obtenu la moitié de ce qu’il demandait…

Sebastian Vettel : à prendre ou à laisser ?

Souvenez-vous, lorsque Sebastian Vettel avait reçu une première offre de la Scuderia Ferrari, l’intéressé avait refusé de la signer. En cause, la baisse importante de son salaire ainsi que la durée de ce contrat. En effet, Mattia Binotto n’aurait proposé qu’une seule saison supplémentaire au quadruple champion du monde. Chose que l’Allemand ne pouvait décemment pas accepter.

Et bien, bonne nouvelle, l’écurie italienne a finalement accédé à sa requête, en lui offrant un contrat de deux ans renouvelable. En revanche, concernant le salaire, aucune hausse n’aurait été consentie. Ce qui signifie que Sebastian disposerait d’un salaire identique à celui de son jeune coéquipier, Charles Leclerc. Compréhensible sur le plan des résultats bruts, l’an passé, moins si l’on tient compte de l’ensemble de la carrière de Vettel.

Néanmoins, pour l’heure, l’intéressé n’aurait pas refusé ces conditions. Concernant cette baisse de salaire, la crise du coronavirus servirait de prétexte à limiter les dépenses. Le no5 de la Scuderia sera-t-il sensible à cet argument, les efforts collectifs étant souhaités ? Quoiqu’il en soit, en cas de refus, des bruits de couloirs avancent que la piste de Carlos Sainz serait privilégiée, pour remplacer le pilote germanique…