Ford lance sa P1, la voiture pour les jeux vidéo

Ford a dévoilé sa Team Fordzilla P1, qui figurera dans un ou plusieurs jeux vidéo d’ici à 2021. Elle représente les ambitions dans l’esport du constructeur américain.

Depuis près d’un an, Ford s’engage de plus en plus dans le simracing, la course automobile virtuelle. Avec son équipe esport, Team Fordzilla, le constructeur de Dearborn vient de présenter son premier grand projet. La Team Fordzilla P1, une voiture créée… pour les jeux vidéo.

Car si elle semble bien réelle, la P1 devrait être disponible uniquement dans un ou plusieurs jeux vidéo. Les séries Forza ou Gran Turismo ressortent, pour accueillir ce véhicule. « Ford ne ferme aucune porte et parle avec différents éditeurs, détaille Donald Reignoux, capitaine de l’équipe de France de Team Fordzilla. Mais toute la communauté aura l’occasion de conduire ce véhicule. »

Cette voiture devrait donc ravir les amateurs de simracing de tous âges. D’autant que les gamers eux-mêmes ont participé à sa création, ou presque. Pour la réaliser, Team Fordzilla a effectivement lancé de nombreux sondages sur Twitter. Tout le monde pouvait donc choisir différentes caractéristiques de ce véhicule et participer à sa création.

De quoi faire participer la communauté, avec plus de 200 000 votes cumulés, comme le confirme toujours Donald Reignoux. « Le but de ce projet était que les followers se disent « j’ai participé à la création de cette voiture », qu’ils en soient fiers. Nous sommes fiers aussi. Nous ne nous attendions pas à avoir plus de 200 000 votes. »

Au terme de ces sondages, plusieurs designers de Ford devaient délivrer leur interprétation. C’est finalement le projet d’Arthur Ariño qui a été retenu à près de 84% des votes. « Le concept P1 de la Team Fordzilla a été un projet incroyable pour nos designers, car il a laissé libre cours à notre imagination, explique Amko Leenarts, directeur du design pour Ford Europe . Nous espérons que les gamers seront aussi excités que nous par le résultat de leurs choix. »

La Team Fordzilla P1 devrait être disponible à partir de 2021 dans un ou plusieurs jeux vidéo. Diverses informations devraient fuiter d’ici là et nous ne manquerons pas de les rapporter. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto.

