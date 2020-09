Ford recrute un Français sur Forza Motorsport

Fabien Piffet remporte la Team Fordzilla Cup, sélection organisée sur le jeu Forza Motorsport pour rejoindre l’équipe esport de Ford.

Quel fan de sport automobile n’a jamais rêvé d’être pilote pour un constructeur? Cela est désormais -presque- le cas pour Fabien Piffet, chez Ford. Simracer (pilote de course virtuel, Ndlr) sur le jeu vidéo Forza Motorsport, le Français s’est imposé dans la Team Fordzilla Cup. Une compétition organisée par le géant américain et son équipe esport, Team Fordzilla.

Le but de cette sélection était d’amener un nouveau talent dans l’équipe virtuelle du constructeur de Dearborn. Au terme de différentes épreuves, c’est donc cet ex-membre de Williams Esports qui l’a emporté. Habitué de la série, il figure parmi les top gamers de Forza Motorsport depuis plusieurs années. Pour lui, c’est l’occasion de franchir une nouvelle étape dans sa carrière de gamer.

Cette sélection qui célébrait le premier anniversaire de Team Fordzilla montre encore l’implication de Ford en esport. D’autant que le bilan de cette compétition « est positif », selon Donald Reignoux, capitaine de la partie France de l’équipe. « Nous avons eu des participants de très haut niveau et du beau spectacle. Ce mode de recrutement sera dupliqué avec plusieurs jeux. Cela laissera une chance à tout le monde. »

Donald Reignoux se félicite également de l’arrivée de cette nouvelle recrue. « J’avais déjà repéré Fabien, c’est très bien qu’il rejoigne l’équipe. Ce contrat pro inclut notamment un salaire et un support matériel, ce qui lui permettra de s’investir à fond. »

Reste à voir quels sont les plans de Ford dans leur futur en course automobile virtuelle. En attendant, le constructeur et son équipe esport ont présenté leur prototype P1. Une voiture créée spécifiquement pour les jeux vidéo.

It is now official ! Proud to be a part of the team, on to a bright future 😎 https://t.co/m24hl3HD5b

— Seven (@SevenSenshu) September 11, 2020