Formule 1 : 124 chronos annulés ce vendredi

Les commissaires de la Formule 1 ont supprimé 125 chronos ce vendredi au Grand Prix du Portugal. La faute à des limites de piste mal respectées.

Les limites de piste font régulièrement débat en Formule 1. Les délimitations naturelles, faites de lignes ou déterminées par les organisateurs piègent régulièrement les pilotes. Sur le tout nouveau circuit de Portimao et ses longs dégagements asphaltés, ils ont été nombreux à se faire avoir, ce 23 octobre.

Les virages 1 et 4 du circuit portugais ont été particulièrement scrutés. Il est en effet tentant d’aller un tout petit peu plus loin à chaque passage dans ces courbes rapides, avec de grands dégagements. Il incombait alors de ne pas dépasser la ligne blanche du bord de piste.

Les pilotes, qui découvraient le circuit en essais libres 1 et 2, n’ont, pour beaucoup, pas respecté ces consignes. La FIA a donc dû sévir… à plus d’une centaine de reprises. En effet, 124 tours ont été annulés ! 65 en EL1, 59 dans la session suivante (malgré deux drapeaux rouges).

George Russell s’attendant à ce problème pour les Formule 1

Ce vendredi, il ne s’agissait que d’essais et ces annulations n’ont eu aucun effet sur quoi que ce soit. Mais qu’en sera-t-il lors des qualifications et de la course? Les pilotes pourraient se faire piéger, au moment d’aller chercher le dernier millième de seconde, pour passer en Q2, Q3 et pour la pole position.

Cela pourrait donc réserver des surprise, comme l’a prédit George Russell. L’Anglais avait alerté sur ce problème, avant même le Grand Prix. Dans des propos rapportés par Motorsport.com, le pilote Williams rappelait : « Nous avons eu un week-end de course en F3 en 2015, et le jeudi nous avions une journée d’essais, avec le virage 1 rapide, que nous aurons en F1. Mais tout le monde enfreignait les limites de piste, donc ils ont en fait adopté une sorte d’épingle à cheveux, qui était très sympa. »

« En fait, je suis surpris que nous n’ayons pas choisi cette boucle, car pour la course il aurait été mieux d’avoir un virage plus lent à la fin d’une longue ligne droite. Mais néanmoins, je suis excité d’y aller et intrigué par le challenge auquel nous allons faire face avec l’équipe. »

Romain Grosjean veut changer les règles

Durant les essais libres, de nombreux pilotes se sont aussi plaints de ces limites de piste. Red Bull a par exemple rappelé Max Verstappen à l’ordre, ce qui n’a pas manqué de surprendre le Néerlandais. Ce dernier s’est même fait réexpliquer ce qu’il avait ou non le droit de faire en pleine session.

Lui aussi rappelé à l’ordre par son ingénieur, Romain Grosjean s’est pour sa part fait plus virulent à l’encontre des délimitations. « Il faut changer ça, c’est impossible à voir, a déclaré le Français en pleine séance (et après une insulte bippée) dans sa voiture. J’ai fait de mon mieux au tour précédent pour ne pas sortir. J’étais convaincu d’être en règle. Il faudra en parler au briefing parce qu’on ne peut pas le voir. »

Reste à voir si cette règle évoluera ou non. L’idée de modifier le tracé, comme avec George Russell en F3, semble improbable. Cela demanderait probablement une nouvelle homologation du tracé. Mais la FIA pourrait peut-être évoluer sur le sujet et autoriser les pilotes à exploiter un peu plus les bords de piste.

Ces derniers ont en tout cas rendez-vous à partir de 12h aujourd’hui, pour les essais libres 3. Retrouvez le programme complet du week-end de Formule 1 au Portugal ici.