Formule 1 : 92e victoire pour Hamilton, au Portugal

Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Portugal sur le circuit de Portimao. Il s’agit de sa 92 victoire en Formule 1, le nouveau record dans la catégorie reine du sport automobile.

Pour la première de la Formule 1 au Portugal depuis 24 ans, Lewis Hamilton est en pole position. Il devance son équipier, Valtteri Bottas sur la grille. Mais le vrai danger pourrait venir de Max Verstappen, 3e. Sur la partie propre du tracé, en pneus plus tendres que les Mercedes, le Néerlandais pourrait avoir son mot à dire au départ…

Hors du top10, tout le monde est chaussé de gommes médiums hormis Kimi Räikkönen (en tendres) et Kevin Magnussen (en durs). Les nuages sont aussi lourds au-dessus du tracé et le vent forcit. Pierre Gasly rapporte même quelques gouttes de pluie dans le tour de chauffe. Attention à la météo.

Sainz surfe au départ

L’extinction des feux et les premiers tours sont chaotiques. Lewis Hamilton garde d’abord le commandement devant Max Verstappen, parti comme une fusée. Mais Valtteri Bottas n’a pas dit son dernier mot. Le Finlandais dépasse le pilote Red Bull, qui s’accroche avec Sergio Perez.

La pluie fait dans le même temps son apparition. Lewis Hamilton semble immédiatement en difficulté et se fait surprendre par son équipier. En pneus tendres, plus simples à chauffer, Carlos Sainz dépasse à son tour le Britannique. À son aise, le pilote McLaren prend l’avantage dans la foulée sur Valtteri Bottas. L’Espagnol mène ce Grand Prix et s’échappe même légèrement devant les Mercedes !

Plus loin, on note Kimi Räikkönen au 6e rang. Le pilote Alfa Romeo a gagné 10 places sur ces premiers tours ! Il devance Daniel Ricciardo sur sa Renault. Pierre Gasly est toujours 9e, Esteban Ocon pointe 12e et Romain Grosjean occupe le 15e rang.

Les Mercedes de retour au top

Après quelques tours en tête, Carlos Sainz commence à souffrir sur ses gommes. Valtteri Bottas se rapproche et en passe dès le 6e tour. L’autre Mercedes fait de même dès la boucle suivante, puis c’est au tour de Max Verstappen. Les deux monoplaces allemandes sont donc en tête, devant la Red Bull.

La course continue, de manière bien plus calme. Lance Stroll reçoit un drapeau blanc et noir pour être sorti trop souvent au large. Le Canadien doit faire attention à ne plus se rater dans les 50 derniers tours, au risque de prendre une pénalité. Pendant ce temps surviennent les premiers arrêts aux stands. Les pilotes en tendres se débarrassent de leurs gommes, alors que ceux en médiums commencent à se plaindre de la dégradation.

Quelques tours plus tard, Lance Stroll est de nouveau impliqué dans un incident. Le pilote Racing Point revient sur la McLaren de Lando Norris. Il tente un dépassement audacieux par l’extérieur au premier virage, mais les deux hommes se touchent. Stroll part en tête-à-queue, Norris abime son aileron. Une scène similaire à l’accrochage survenu en essais libres 2, entre Stroll, déjà, et Max Verstappen.

Hamilton reprend la tête de ce Grand Prix

Dans le même temps, Valtteri Bottas est mis sous pression en tête de la course. Le Finlandais perd le rythme et voit Lewis Hamilton revenir dans ses rétroviseurs. Le Britannique dépasse facilement au virage 1 avec le DRS. Il mène désormais l’épreuve, alors que Carlos Sainz évoque de nouvelles gouttes de pluie…

S’il se questionne également sur la météo, Lewis Hamilton enchaîne les records du tour. Le Britannique domine son équipier et la meute de Formule 1. Lance Stroll reçoit pour sa part deux pénalités de cinq secondes. D’abord suite à son accrochage avec Lando Norris, puis pour avoir trop abusé des limites de piste. Ce Grand Prix du Portugal est actuellement douloureux pour Racing Point. Sur le même sujet des limites de piste, Romain Grosjean en arrive pour sa part au stade du black & white flag puis prend cinq secondes de pénalité peu après.

🚨 Stewards have handed Stroll a 5-second time penalty for the earlier collision with Norris#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/nRoauhmBl2 — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

92. Victoires. En Formule 1.

En tête, Lewis Hamilton n’est jamais inquiété et fait ce qu’il veut, tout simplement. Rythme, record du tour, stratégie, dépassements, la chorégraphie du Britannique et de son équipe est parfaite. Malmené vendredi, samedi et en début de course, il résiste envers et contre tout et remporte ce Grand Prix du Portugal de Formule 1. C’est sa 92e victoire en catégorie reine. Le record de Michael Schumacher, qui tenait depuis le 1er octobre 2006, soit 14 ans et 24 jours, 5 138 jours, est désormais battu.

Lewis Hamilton est donc seul au sommet de ce classement. Il aura l’occasion de glaner une 93e victoire en F1 dès la semaine prochaine, au Grand Prix d’Émilie-Romagne (30 octobre-1er novembre), sur le circuit d’Imola. Valtteri Bottas prend le drapeau à damier en 2e place, devant Max Verstappen. Charles Leclerc est un bon 4e, suivi par Pierre Gasly, solide en fin de course.

Le Français s’est en effet battu ardemment avec Sergio Perez, revenu dans le coup après son accrochage en début de course. Du côté des autres tricolores, Esteban Ocon est 8e, juste devant Daniel Ricciardo. Le pilote Renault a pris part à de nombreuses batailles et glane 4 points. Romain Grosjean finit 16e, juste derrière Kevin Magnussen sur cette course. On note le seul abandon de Lance Stroll, rappelé aux stands alors qu’il occupait le dernier rang.

Le classement du Grand Prix de Formule 1 du Portugal